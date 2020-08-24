Врачи: Навальный был отравлен веществом группы «холинэстеразы»

https://static.news.ru/photo/98d9637c-e617-11ea-8a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы «холинэстеразы». Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ.

Навальный остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили медики берлинской клиники Charite, где в настоящее время находится оппозиционер.

По словам врачей, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы, сообщает РИА Новости.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace предложила доставить Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его переправили в Германию.

Ранее NEWs.ru писал, что посол США в Москве Джон Саливан призвал власти России наказать причастных к отравлению оппозиционера. По его словам, если подтвердится, что Навальный отравлен, это будет важнейшим моментом для РФ и российский народ заслуживает того, чтобы все виновные в этом были наказаны.