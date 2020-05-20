Новые партии определились с предвыборными курсами

https://static.news.ru/photo/ff1155e2-9a99-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Движение ЗА ПРАВДУ/vk.com

Одна за другой в РФ появились сразу несколько политических организаций перед выборами в региональные органы власти. Голосование запланировано на 13 сентября 2020 года. Некоторые, например партия писателя Захара Прилепина «За правду», собираются идти ещё и в Госдуму в 2021-м. Движение продвигает левые консервативные идеи.

Тему экологии возьмут на вооружение сторонники «Зелёной альтернативы». Внедрение в политику самых современных технологий будут отстаивать члены «Партии прямой демократии». Её возглавляет директор компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Предприятие известно разработкой компьютерной игры World of Tanks. «Танкисты» выступают против цензуры в Сети, слежки за юзерами и жёстких авторских прав.

«Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева придерживаются классического праволиберального пути. Пришли в себя и «старожилы» — активизировалась «Партия Роста» бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, пишет «Политика Сегодня».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совфед РФ 20 мая 2020 года одобрил закон, запрещающий баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осуждённым за некоторые преступления средней тяжести.