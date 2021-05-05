Небензя упрекнул коллег с Запада в нежелании слушать правду о Донбассе

https://static.news.ru/photo/fd9968ea-adde-11eb-9a6a-96000091f725_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил западных коллег по Совбезу в нежелании слушать неудобную правду о событиях на Украине. Своё заявление он сделал после проведённого Россией 5 мая неформального заседания СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине», сообщает РИА Новости.

Особенностью мероприятия стало участие в нём по видеосвязи участников событий в Одессе в 2014 году. Они рассказали в том числе о продолжающихся преступлениях украинских националистов против мирного населения.

Страны Запада были представлены на заседании дипломатами по статусу ниже уровня постпредов. Они не отреагировали и не прокомментировали выступления очевидцев событий на Украине. При этом Россию обвинили в проведении мероприятия, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Москву также призвали не политизировать человеческие трагедии.

Небензя отметил , что западные коллеги в Совете Безопасности «активно защищают каждое действие украинских властей» и обвиняют Россию.

Всё, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом, — подчеркнул российский постпред.

Он добавил, что западные страны назвали российской пропагандой очень неудобную для себя информацию.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен 5–6 мая находится с рабочим визитом на Украине. Ожидания от встречи главы американской дипломатии с украинским президентом невелики. Для обеих сторон переговоры являются скорее символической демонстрацией поддержки Вашингтона в свете недавней эскалации напряжения в Донбассе.