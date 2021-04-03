Началась подготовка встречи Зеленского и Байдена

https://static.news.ru/photo/42d93864-949d-11eb-ab89-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украинские дипломаты и офис президента начали работать над организацией встречи президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину, — цитирует «Интерфакс-Украина» Маркарову.

Она отметила, что проведение личной встречи двух президентов зависит не только от политической воли и их рабочих графиков, а также от ситуации с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму» США продолжат поддерживать украинцев. В своём первом телефонном разговоре лидеры договорились о сотрудничестве для сохранения «суверенитета и территориальной целостности Украины». До переговоров двух президентов состоялся телефонный разговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны страны Ллойда Остина с украинскими коллегами. Остин заявил, что в случае войны Вашингтон поддержит Киев, напомнив, что США уже выделили более 2 млрд долларов с 2015 года.