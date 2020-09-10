На пеньках и завалинках: в России стартует трёхдневное голосование

Первое в истории российских выборов трёхдневное голосование затронет 83 российских региона, где в общей сложности пройдёт более девяти тысяч кампаний разного уровня. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже заявила о полной готовности российской избирательной системы к единому дню голосования (ЕДГ). Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что новый формат выборов позитивно отразится на явке избирателей, но всё равно интерес к региональным кампаниям будет ниже, чем к федеральным. Главной интригой предстоящего ЕДГ, как ожидается, станет возможность проведения вторых туров на губернаторских выборах в Иркутской и Архангельской областях.

Голосование «на пеньке»

Российская избирательная система полностью готова к единому дню голосования, заявила на одном из последних заседаний Центральной избирательной комиссии её председатель Элла Памфилова. В этом году он впервые пройдёт в новом формате — сделать свой выбор можно будет не только во второе воскресенье сентября, но и в два предыдущих дня. Как пояснили в ЦИК, пока трёхдневное голосование на выборах — своего рода эксперимент, обусловленный пандемией и опытом общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

Трёхдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей, — подчеркнула Памфилова.

Однако с учётом вступления в силу соответствующего закона парламентариям придётся вернуться к вопросу внесения изменений в избирательное законодательство для решения проблемы совмещения голосования и образовательного процесса. По мнению Памфиловой, в этом случае необходимо либо перенести единый день голосования, например, на апрель, либо проводить каникулы в одно время или вывести избирательные участки за пределы школ.

Мало просто в законе принять возможность многодневного голосования, важно ещё решить и все остальные проблемы. И я думаю, что законодателю придётся к этому возвращаться, в том числе, что связано с проведением выборов на территории учебных заведений, — рассказала она журналистам в кулуарах конкурса управленцев «Лидеры России».

Ещё одна новация — голосование на придомовых территориях или, как охарактеризовала этот способ волеизъявления сама Памфилова, «на пеньке». В 28 регионах будет организовано 4,5 тысячи таких участков. Голосование «на пеньке» пройдёт на высшем уровне, с соблюдением всех необходимых требований, пообещала она.

Элла Памфилова Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Памфиловой, ещё около пяти тысяч участков организуют в 40 регионах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено.

Пресловутый фильтр

Всего в 83 регионах России пройдёт 9038 избирательных кампаний разного уровня — от муниципальных до выборов региональных заксобраний и высших должностных лиц субъектов РФ, а также дополнительных выборов в Государственную думу в четырёх округах.

Ожидается, что одними из самых интересных станут как раз губернаторские выборы. Они состоятся в 18 регионах, где на высшие должности претендуют 89 кандидатов. По данным ЦИК, всего было выдвинуто 147 человек, однако примерно трети из них отказали в регистрации, в основном по причине непредставления обязательных документов.

Процент отказов в регистрации кандидатов на выборах высших должностных лиц значительно выше среднего. Одна из причин — пресловутый муниципальный фильтр, проблема, которая до сих пор не решена и к которой нам предстоит вернуться, — пояснила председатель ЦИК РФ.

В 11 регионах предстоит определить новый состав законодательных собраний.

Всего же, по словам Памфиловой, на предстоящие в сентябре выборы разного уровня зарегистрировано 156 тысяч кандидатов, из которых более 130 тысяч выдвигались от 36 политических партий и около 40 тысяч — в порядке самовыдвижения.

Радует, что партии, которые были зарегистрированы только в этом году, активно участвуют в выборах. Они действуют энергично и готовы представить большое количество наблюдателей, что создаёт разительный контраст с некоторыми дряхлеющими политическими партиями, — уточнила она.

Без ажиотажа

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что трёхдневное голосование в целом положительно повлияет на явку избирателей, но она всё равно будет меньше, чем на недавнем общероссийском голосовании по поправкам к Основному закону. Более того, ряд экспертов указывают на снижение у людей интереса к выборам на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

По мнению политтехнолога Алёны Август, процент явки от трёхдневного голосования будет небольшим.

Вряд ли это будет ажиотаж. Более того, я думаю, что власти и организаторам выборов это не слишком выгодно, если все «ломанутся» голосовать. Потому что при этом может быть очень высокое протестное голосование, а для организаторов выборов это ещё и опасность не исполнить все меры по предупреждению заражения, что для них является тоже одним из важных kpi. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Со своей стороны гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru отметил, что трёхдневное голосование, несомненно, позитивно повлияет на явку на выборах всех уровней.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным консенсус-прогноза, который подготовлен АПЭК на основе опроса 46 экспертов, второй тур губернаторских выборов вероятен в одном регионе, победа оппозиционного кандидата — также в одном, большинство в региональных парламентах «Единая Россия» должна получить в 10 субъектах из 11, большинство в парламентах столиц субъектов РФ — в 20 из 22.

Конечно, самая конкурентная ситуация в Иркутской области. Вероятность второго тура в этом регионе в последнюю неделю возросла, как и вероятность победы коммуниста Михаила Щапова. Тем не менее сказать, что поражение врио губернатора Игоря Кобзева состоялось, нельзя. В возможном втором туре их шансы с Щаповым примерно равны. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По словам политолога, шансы на получение мандатов в региональные законодательные собрания сохраняют непарламентские партии — как старые («Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Яблоко», КПСС), так и новые («Новые люди», «За правду!»).

Коронавирус вносит коррективы

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в беседе с NEWS.ru в целом охарактеризовал текущую избирательную кампанию как самую невыразительную с точки зрения агитации за последние несколько лет.

Коронавирус внёс свои коррективы, и многие партии не сумели вовремя перестроиться и теперь проводят скучные, невыразительные кампании. Вероятных вторых туров на губернаторских выборах можно ожидать только в Иркутской и Архангельской областях. В большей степени в Иркутской области. Во всех остальных регионах каких-то сенсаций быть не должно. Если говорить про малые партии, то они получат однозначно места в Новосибирске («Новые люди») и в Рязани («За правду!»). Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, на предстоящих губернаторских выборах главам регионов нужно побороть только собственные ошибки, так как центр сделал всё возможное, чтобы помочь им с финансами и социально важными проектами, а сильных соперников от оппозиции у них не появилось.

Реально конкурентный сценарий с сильным соперником возник только в Иркутской области. В остальных случаях рост протестных настроений можно будет списать только на плохую организацию кампании. Но вряд ли он создаёт критические риски. Региональные парламентские выборы проходят в более сложных условиях, поскольку рейтинг ЕР ниже рейтинга губернаторов. Там фракции парламентской оппозиции могут наступать на пятки партии власти, не исключены и единичные прорывы новых партий. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

На напряжённую ситуацию в регионах работают и последствия пандемии коронавируса, уверена Алёна Август.

Так как в условиях высокой неопределённости, не только экономической, но и затрагивающей такие жизненные приоритеты, как здоровье близких, люди вряд ли испытывают позитивные эмоции, они ждут второй, третьей волны COVID-19, снижения доходов, и, как правило, все эти страхи не лучшим образом отражаются на электоральной ситуации, — пояснила она.

В этой связи политтехнолог уверена, что на этом фоне у новых партий есть хорошие шансы получить места в региональных парламентах. Впрочем, по её мнению, это по большому счёту связано с эффектом новизны, когда новый шоколад в красивой обёртке становится на время более привлекательным для покупателя, чем старый проверенный швейцарский шоколад. Тем не менее, попробовав новинку, очень часто мы возвращаемся к привычным товарам, так как «не всё то золото, что блестит».

Над материалом также работала Виктория Немис.