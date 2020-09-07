Памфилова: ЕДГ могут перенести из-за трёхдневного голосования

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Центризбирком решил проблему совмещения учебного процесса с трёхдневным голосованием на предстоящих выборах в сентябре 2020 года, но в перспективе законодатели будут вынуждены вернуться к данному вопросу, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова журналистам в кулуарах конкурса управленцев «Лидеры России».

По её мнению, учитывая, что в дальнейшем выборы будут проходить не в один день, то необходимо либо перенести единый день голосования (ЕДГ), либо проводить каникулы в одно время, или вывести избирательные участки за пределы школ.

Мало просто в законе принять возможность многодневного голосования, важно ещё решить и все остальные проблемы. И я думаю, что законодателю придётся к этому возвращаться, в том числе что связано с проведением выборов на территории учебных заведений, — отметила Памфилова.

Она отметила, что вопрос переноса выборов при этом пока не обсуждается на высоком уровне, но переодически он возникает. Глава ЦИК добавила, что не видит оснований для проведения досрочных выборов в Государственную думу. По её словам, вопрос об определении месяца проведения голосования остаётся открытым.

С 11 по 13 сентября в регионах России пройдут выборы в разные уровни власти. Голосование решили растянуть на три дня из-за пандемии коронавируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, 100 кандидатов в муниципальные депутаты от проекта «Объединённые демократы» (курируется общественной организацией «Открытая Россия») подали коллективный иск в Верховный суд РФ с требованием отменить постановление ЦИК о проведении трёхдневного голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года. Верховный суд не стал принимать его к производству.