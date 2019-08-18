https://static.news.ru/photo/05ff26fc-c22f-11e9-9a60-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Ангела Меркель Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Отношения между Германией и США «оказались на дне» из-за разных позиций по политическим и экономическим вопросам, постоянных угроз со стороны Вашингтона. Разногласия появились после того, как в Белый дом въехал Дональд Трамп.

При этом расчёт на то, что отношения изменяться, когда он оставит пост президента США, является иллюзией, поскольку даже противники нынешнего американского лидера согласны с критикой Трампа в адрес Европы. Об этом говорится в редакционном материале Der Spiegel .

Издание отмечает, что США и Германия играют в дипломатическую «молчанку» с тех пор, как пост американского посла в стране занял Ричард Гренелл. Его сравнивают с «правоэкстремистским колониальным офицером». В ходе споров о требовании НАТО тратить 2% своего ВВП на армию Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из страны. Немецкие чиновники стали обходить его стороной, а канцлер Ангела Меркель и вовсе ни разу с ним не общалась.

Der Spiegel отмечает, что жители Германии никогда так плохо не относились к США, как сейчас. Негативным или очень негативным назвали свое отношение к Вашингтону 85% немцев.

Ранее News.ru сообщал, что Германия просит США раскрыть секрет борьбы с «Искандерами». В Берлине периодически вспоминают о собственных оборонных проектах, в том числе о создании немецкой системы ПРО. Но и в этом случае немцы не могут обойтись без американских денег и технологий, поэтому Германия хочет получить от США доступ к секретной военной информации.