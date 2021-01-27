Москва предлагает США расширить стратегическую повестку

https://static.news.ru/photo/a08bf8d4-6086-11eb-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона предлагает США включить в стратегическую повестку ядерные и неядерные вооружения как наступательного, так и оборонительного характера. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть — выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня, — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что за пять лет, на которые будет продлён договор об СНВ-3, Москва рассчитывает углубить диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. В то же время он не исключил досрочного выхода России из соглашения, если со стороны Штатов будут попытки подорвать её безопасность.

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

Как писал ранее NEWS.ru, стороны намерены продлить действие соглашения до февраля 2026 года на условиях Москвы — без каких-либо дополнений и «довесков». Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект для ратификации соглашения о продлении договора. Профильные комитеты нижней палаты российского парламента одобрили документ и рекомендовали его к принятию.