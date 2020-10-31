Москва назвала условие предоставления военной помощи Еревану

Москва пообещала предоставить Еревану военную помощь в случае, если военные действия перекинутся с Карабаха на территорию Армении. Об этом сообщает МИД РФ.
В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отмечают, что помощь будет оказана в рамках союзнических обязательств, вытекающих в том числе и из Договора о дружбе от 29 августа 1997 года.
Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооружённого нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга, — уточнили в министерстве.
МИД РФ выпустил данное заявление в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил его начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Кремль может предоставить республике для обеспечения его безопасности.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
В Женеве 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию ситуации в Карабахе. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.
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