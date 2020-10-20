«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи»: Мишустин — о своём назначении премьером

https://static.news.ru/photo/bf03b380-12d2-11eb-b705-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о том, согласился ли бы он занять свою должность, если бы заранее знал о предстоящей пандемии коронавируса.

По его словам, такое решение не принимается на основании оценки будущих рисков, передаёт РИА Новости.

Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после, — подчеркнул он.

Глава кабмина добавил, что предложение стать премьером было знаком доверия со стороны президента Владимира Путина.

В этом смысле думаешь о том, если такое доверие оказано, как его оправдать, и в первую очередь оправдать доверие людей. Мне кажется, что это важно. И в этом смысле знание того, что может случиться, не является основой при принятии решений, когда приглашают на такую позицию, — сказал он.

Политик отметил, что любая серьёзная должность подразумевает ответственность. Лидерство нужно воспринимать как ответственность, ограничение для личной жизни и как вызов для того, чтобы много трудиться.

Также в ходе дискуссии Мишустин заявил, что Россия преодолела сложный период пандемии коронавируса успешнее, чем многие страны мира, писал NEWS.ru.