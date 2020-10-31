Министр обороны Турции Хулуси Акар посетит Баку

https://static.news.ru/photo/9a87f2c2-1c38-11eb-979c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.president.az

В азербайджанскую столицу приедет министр обороны Турции Хулуси Акар. Об этом во время переговоров в Баку с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

У нас есть поручение президента не оставлять Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать совместно. Наш министр обороны, другие товарищи, Бинали бей (представитель правящей партии Турции Бинали Йылдырым. — NEWS.ru) также прибудут. Председатель парламента находится здесь, — цитирует Чавушоглу сайт президента Азербайджана.

Министр отметил, что прибыл в Баку по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как писал NEWS.ru, 29 октября Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Карабахе. Также азербайджанский лидер поздравил своего турецкого коллегу с 97-летием с момента основания республики. Глава Турции выразил благодарность и подчеркнул, что Анкара продолжит «быть рядом» с Баку.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.