Минфин: Запад усилит санкции против РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/5cadc0ca-baeb-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кику Фото: ru.valdaiclub.com

Заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов РФ Дмитрий Кику выступил на площадке клуба «Валдай». Он заявил, что после завершения пандемии коронавируса другие страны усилят санкции, направленные против России.

По его словам, распространение COVID-19 ударило по идее «коллективного Запада» и показало неспособность Соединённых Штатов стать консолидатором борьбы с угрозой. Кроме того, в США скоро пройдут выборы президента, передаёт «Прайм».

В целом очевидно, что по завершении пика пандемии политика сдерживания России, равно как и Китая, путём применения рестриктивных мер, будет осуществляться более жёсткими методами, — подчеркнул он.

Для противодействия санкциям следует отказаться от раскрытия информации и развивать расчёты в валюте, отличной от доллара. Он отметил, что в настоящий момент ведётся работа по переходу на расчёты в евро с европейскими странами.

Евро может и должен заменить доллар не только при взаиморасчетах ЕС и России, но и с другими странами, — отметил он.

Ограничение на раскрытие информации он назвал вынужденной мерой. При этом она должна работать не для всех подсанкционных лиц, как того требует закон, а только те люди, на которых наложены экстерриториальные санкции США.

В этой связи департамент по контролю за внешними ограничениями, который я представляю, ведёт работу по изменению, или систематизации специальных положений законодательства в части раскрытия информации, — заключил Кику.

Также на площадке «Валдая» выступил старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Харрел. Как писал NEWS.ru, он прокомментировал публикации о сговоре России с талибами. По его словам, эта информация может привести к ужесточению антироссийских санкций.