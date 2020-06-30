Учёный предрёк новые санкции из-за публикации о сговоре РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/a7f1aae6-bae7-11ea-bb08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ajmal Kakar/Xinhua/Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Харрел прокомментировал публикации о сговоре России с талибами. По его словам, эта информация может привести к ужесточению антироссийских санкций.

Такое заявление он сделал в ходе презентации нового доклада «Политика санкций после COVID-19: стоит ли ждать санкционных эпидемий?» на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт РИА Новости.

Мы можем сказать, что какие-то санкции будут введены из-за этого, — подчеркнул он.

Также ограничительные меры могут появиться из-за обвинений о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Ранее вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, на праймериз у демократов победил Джо Байден, писал NEWS.ru.