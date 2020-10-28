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МИД РФ: заявления ФРГ о выходе России из договора РСМД некорректны

18:39, 28 октября 2020 12
Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Заявления министерства иностранных дел Германии о выходе России из договора о РСМД абсолютно некорректны, так как никаких подобных действий Москва не предпринимала.

В пресс-службе ведомства отметили, что РФ не делала никаких шагов по дезавуированию соглашения. Там напомнили, что действия Вашингтона привели к приостановке действия договора.

МИД РФ подчеркнул, что Москва выдвинула целый ряд предложений для устранения встречных претензий. Ведомство также напомнило, что Берлин настойчиво требовал от Москвы демонстрации ракеты 9М729, к которой у США были претензии. Однако, когда показ был организован, ФРГ утратила интерес к этой теме.

26 октября президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По мнению представителей США, этот вид вооружения нарушает ДРСМД., но при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Путин также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракеты 9М729 на калининградских объектах. В ответ на это представитель германского МИД Андреа Зассе отметила, что эти сообщения «не новы» и Берлин их уже слышал.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД оценил реакцию Европы на предложение Путина по РСМД.

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