МИД РФ: Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/dc3bea0c-19ef-11eb-a9f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российская сторона не станет подписывать договор о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По мнению российского ведомства, этот неоднозначный документ, составленный без участия ядерных держав, будет противоречить политике нераспространения ядерного оружия.

Мы не видим, каким образом данный документ сможет внести практический вклад в процесс ограничений и сокращений ядерных вооружений. Более того, для нас очевидно, что данный договор провоцирует дополнительные разногласия и отчуждённость между государствами. Он может нанести непоправимый ущерб для договора о нераспространении ядерного оружия и основанной на нём системе ядерного нераспространения, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она добавила, что текст предложенного договора не устанавливает каких-либо норм или стандартов и не способствует развитию международного права.

В то же время официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Россия останется приверженной политике по снижению угрозы применения ядерных вооружений.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вашингтоне допустили возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год при разрешении ряда вопросов о проведении проверок.