МИД РФ призвал поторопиться с переговорами по антииранскому эмбарго

https://static.news.ru/photo/72af976e-deee-11ea-b2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложенная главой РФ Владимиром Путиным встреча постоянных членов Совбеза ООН с участием ФРГ и Ирана должна быть проведена в кратчайшие сроки, заявили в МИД РФ.

Это приглашение к началу содержательного разговора и конструктивного сотрудничества в нужном всем направлении. Надеемся, что данное предложение получит широкую поддержку и будет реализовано. Медлить нельзя, — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Дипведомство отметило, что попытки Соединённых Штатов Америки пролонгировать антииранское эмбарго противоречат самой идее СБ ООН поддерживать и укреплять мир и безопасность во всём мире.

МИД РФ подчеркнул, что предложенный Белым домом проект резолюции, устанавливающей бессрочный, неограниченный запрет на поставки оружия и военной техники Иранской Республике и экспорт подобной продукции из этой страны отверг Совбез ООН. Разрешительный порядок поставок военной техники Исламской Республике носит временный характер и завершается 18 октября. При голосовании в Совбезе США поддержала лишь Доминикана, против высказались Россия и Китай, остальные страны воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил: Совбез ООН, отклонив американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, не смог остаться приверженцем своей миссии по поддержанию международного мира и безопасности. Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон тем не менее постарается сделать так, чтобы «теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений».

Как ранее писал NEWS.ru, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон потерпел неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности ООН оружейного эмбарго против Ирана.