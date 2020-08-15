Советник Трампа заявил о поражении США в Совбезе ООН

https://static.news.ru/photo/7f37c47e-deb3-11ea-8eca-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: Oliver Contreras/Pool/Consolidated News Photos/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон потерпел неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности ООН оружейного эмбарго против Ирана.

Мы потерпели сегодня поражение, но это ещё не конец, — отметил советник в интервью Fox News.

Разрешительный порядок поставок военной техники Исламской Республике носит временный характер и завершается 18 октября. При голосовании в Совбезе США поддержала лишь Доминикана, против высказались Россия и Китай, остальные страны воздержались.

По словам О'Брайена, в Белом доме разочарованы тем, что его петицию не поддержали Великобритания, Германия и Франция. Однако позиция европейцев не удивила, признался советник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что попытка Вашингтона продлить в Совбезе ООН иранское оружейное эмбарго «с треском провалилась». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он считает, что в Белом доме предполагали такой исход голосования, однако «всё-таки пошли напролом».