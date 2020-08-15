Постпред РФ объяснил провал попытки США продлить эмбарго против Ирана

https://static.news.ru/photo/422303ce-de9e-11ea-944b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ульянов Фото: МИД РФ

Попытка Вашингтона продлить в Совбезе ООН иранское оружейное эмбарго «с треском провалилась». Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, в Белом доме предполагали такой исход голосования, однако «всё-таки пошли напролом». Идеологически мотивированные подходы порой играют с государствами злые шутки, отметил дипломат.

Совбез ООН не поддержал американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Разрешительный порядок поставок военной техники Исламской Республике носит временный характер и истекает 18 октября. В голосовании США поддержала только Доминикана, против высказались Россия и Китай, остальные члены Совбеза воздержались.

По мнению Ульянова, не было оснований продлевать эмбарго, сообщает РИА Новости.

Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас, — подчеркнул российский полпред.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил: Совбез ООН, отклонив американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, не смог остаться приверженцем своей миссии по поддержанию международного мира и безопасности. Американский госсекретарь добавил, что Вашингтон тем не менее постарается сделать так, чтобы «теократический режим не имел свободы продажи и покупки вооружений».