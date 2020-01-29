https://static.news.ru/photo/6b64c42c-427a-11ea-8d60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Нидерланды пошли на сознательную провокацию, приняв решение включить в делегацию депутата Сьюрда Сьюрдсму, которому запрещён въезд в Россию.

Согласно заявлению МИД РФ, своим шагом Гаага показала стремление к скандалу, а не к выстраиванию конструктивного диалога.

Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, — подчеркнули в министерстве.

В МИДе напомнили, что голландский депутат не раз высказывал недружелюбные и откровенно агрессивные слова в адрес России.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство России в Нидерландах выразило сожаление по поводу решения комиссии по иностранным делам нижней палаты нидерландского парламента отказаться от поездки в Москву.

Прламентская делегация из Нидерландов отменила запланированный на конец февраля визит в Россию из-за запрета на въезд на территорию РФ, введённого в отношении депутата партии «Демократы-66» Сьюрда Сьюрдсмы.