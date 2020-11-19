16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика
0:00
0:00

МИД РФ назвал циничной провокацией слова посла ФРГ в Литве об СССР

13:31, 19 ноября 2020 2 050
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова посла ФРГ в Литве о задачах Советского Союза во Второй мировой войне — циничная провокация, Кремль ждёт от Берлина объяснений подобного выпада дипломата, рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель ФРГ в прибалтийской стране Маттиас Сонн заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было «установление в побеждённом государстве сталинского репрессивного режима», пишет ТАСС.

С учётом истории Второй мировой войны и роли Германии, её народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе, — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что в последнее время в Германии всё чаще продвигают псевдоисторические идеи, приравнивающие СССР к Третьему рейху и отождествляющие коммунистический и национал-социалистический режимы.

Накануне официальный представитель МИД РФ прокомментировала высокую оценку ФРГ и Францией действий властей Украины по выполнению решений саммита в «нормандском формате» по Донбассу. По её словам, подобные заявления вызвали удивление в Москве.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео