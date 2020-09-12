МИД РФ: голос ШОС всё чаще звучит во время дискуссий в ООН и G20

https://static.news.ru/photo/2e779148-f5bc-11ea-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: sco-russia2020.ru

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) укрепляет свой авторитет на международном уровне, а именно на полях саммитов ООН и G20, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Причём этот голос весьма конструктивный. Он, по сути, представляет собой альтернативу тем, кто хочет установить доминирование в мировых делах. Прежде всего, это наши западные коллеги, — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ШОС может обеспечить стабильные условия для экономического и социального развития на территории своих стран-участниц. Министр также отметил, что Россия не поддерживает политику США «дружить против» Китая или кого-то ещё. По его словам, российская сторона оценивает соответствующие призывы Вашингтона к международным партнёрам «как политику, которая нам чужда».

Лавров отметил, что в России развита совершенно иная дипломатическая и политическая культура. Он пояснил, что власти страны стремятся развивать со всеми добрые отношения, и с кем бы не углублялась связь, РФ никогда не требует сознательного ухудшения отношений с государствами, которые «не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то ещё».

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые антироссийские санкции Запада, которые могут быть введены в ближайшее время, нельзя оставлять без реакции — как исходя из законов дипломатии, так и для того, чтобы ограничить негативное влияние на Россию и её союзников. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров.