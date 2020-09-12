Глава МИД РФ отвергает призывы США «дружить против Китая»

https://static.news.ru/photo/be835f76-f5b5-11ea-b61d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не поддерживает политику США «дружить против» Китая или кого-то ещё, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская сторона оценивает соответствующие призывы Вашингтона к международным партнёрам «как политику, которая нам чужда».

Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что в России развита совершенно иная дипломатическая и политическая культура. Он пояснил, что власти страны стремятся развивать со всеми добрые отношения, и с кем бы не углублялась связь, РФ никогда не требует сознательного ухудшения отношений с государствами, которые «не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то ещё».

Дружить против, по-моему, противоречит самому смыслу слова «дружба», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что сейчас не идёт речи о переходе американо-китайского конфликта в военную фазу. По его словам, обстановка далеко не предвоенная, хотя отношения Вашингтона и Пекина далеки от идеальных.