МИД РФ, Франции и США готовят заявление по ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4c9ce1b4-0714-11eb-b775-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан и Сергей Лавров Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что он вместе с коллегами из Франции и Соединённых Штатов Жан-Ивом Ле Дрианом и Майком Помпео готовит совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, передаёт RNS.

Если говорить о Карабахе, мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, Ираном — как с соседями. Сегодня мы с Жан-Ивом Ле Дрианом обсуждали и Карабах в том числе по телефону, и тройка сопредседателей в лице президентов России, Франции и США ранее выступила с сильным заявлением, — добавил он.

Дипломат отметил, что необходимо думать не только о заявлениях, но и о конкретных действиях, направленных на прекращение военных действий и возврат сторон к переговорам.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе прекратятся, если Ереван выведет свои вооружённые силы с этой территории. Азербайджанский лидер подчеркнул, что это является единственным условием прекращения конфликта. Об этом писал NEWS.ru.

7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.