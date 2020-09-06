МИД ФРГ: Навальному обеспечена максимально возможная безопасность

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Алексею Навальному обеспечена максимально возможная безопасность в Германии. Российский оппозиционер находится в коме в университетской клинике Charite в Берлине.
Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны, — сказал Маас в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального.
2 сентября правительство Германии со ссылкой на данные военных токсикологов
Ранее Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению дипломата, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает, писал NEWS.ru.
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