МИД ФРГ: Навальному обеспечена максимально возможная безопасность

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Алексею Навальному обеспечена максимально возможная безопасность в Германии. Российский оппозиционер находится в коме в университетской клинике Charite в Берлине.

Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны, — сказал Маас в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на данные военных токсикологов сообщило , что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Он попал в берлинскую клинику 22 августа после того, как близкие политика настояли на переводе, не доверяя российским врачам. Те не нашли в его организме следов яда и заявили, что 44-летний мужчина потерял сознание в самолёте 20 августа из-за нарушения обмена веществ. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны.

Ранее Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению дипломата, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает, писал NEWS.ru.