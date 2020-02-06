Пожалуй, самая интригующая потенциальная поправка в конституцию обещает нелёгкую жизнь представителям нашей элиты. Речь идёт об обсуждаемом положении, запрещающем иметь двойное (а тем более — многопаспортное) гражданство, а также вид на жительство депутатам, чиновникам, военным, работникам спецслужб и дипломатам. Словом, всем, кто работает на государство, имеет степень допуска к госсекретам и призван защищать жизненные интересы родной страны. Собственно, процесс противодействия соблазну наших привилегированных сограждан пускать корни в дальних странах начался уже несколько лет назад, когда заговорили о «национализации элит».

Тогда на уровне инструкций и приказов стали запрещать госчиновникам и депутатам иметь вторые паспорта, обзаводиться недвижимостью за родными границами, открывать в западных банках счета. Затем вышло некоторое послабление. В частности, разрешили иметь некоторые суммы в иностранных банках на время учебы там наследников или на случай необходимости срочного лечения. А против запрета на владение недвижимостью за границей, говорят, восстал совет министров, поскольку у многих такие дома и квартиры уже были нажиты непосильным трудом на благо страны. Как говорили ещё в XVIII веке, в России строгость законов компенсируется их неисполнением. Причём позиция нашей политической элиты была, как водится, двойственной. С одной стороны, уже в нулевых они признали необходимость иметь за спиной поддержку сильного и стабильного государства. С другой — стали пользоваться этой поддержкой и ростом российского авторитета для своего же семейного обоснования в дальних землях. А такие «корни на Западе» — находка для тамошних зорких спецслужб. Выбор между Родиной и кошельком для многих крайне мучителен.

Теперь строгие запреты на паспортное двурушничество должны быть закреплены в Основном законе страны. Однако всегда есть одно, чисто русское «но». У нас ведь все люди равны, но некоторые, как утверждал ещё Джордж Оруэлл в своей сатирической притче «Скотный двор», равнее других. В частности, считается, что Следственный комитет РФ с помощью внешней разведки давно накопил досье на официальных слуг народа, которые имеют на всякий пожарный случай разноцветные паспорта или виды на жительство, подкрепленные владением солидной недвижимостью. Более того, считается, что переход из СК РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора открывает дополнительные возможности для реализации такой компрометирующей информации. Но тут, как говорится, нужна железная политическая воля, чтобы новый закон реально заработал. А то ведь мы прекрасно помним, что Борис Березовский был вынужден отказаться от парламентского мандата по причине обнаруженного у него израильского паспорта. Но о нём стало известно только, когда БАБ впал в немилость и политическую опалу.

Вот и теперь стали открыто говорить о том, что, дескать, даже у двух руководителей комиссии, анализирующей предлагаемые конституционные поправки и дополнения, — Андрея Клишаса и Талии Хабриевой — есть виды на жительство в Швейцарии и во Франции. Сенатор Клишас, человек состоятельный, имеющий, как следует из его опубликованной декларации, дом в Швейцарии, такие обвинения жёстко отрицает. Но, видимо, копать вокруг него заинтересованные лица будут капитально. И так много разговоров о том, что самые громкие патриоты, давно негласно обживают страны с куда более мягким климатом. Правда, нельзя отрицать и риск того, что такие обвинения будут использоваться для компрометации ряда политиков. Особенно тех, у кого дети или другие ближайшие родственники действительно обосновались вдали от России. Так, сенатор Елена Мизулина, сын которой живёт и работает в Бельгии, с возмущение воспринимает даже намеки на её иное гражданство. Но, видимо, битва компроматов только начинается.

И хочется верить, что хоть конституция расставит все точки над «I» в таком щекотливом вопросе.