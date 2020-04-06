Это удивительно, но именно глава маленького городка с населением чуть не в 40 тысяч жителей в Иркутской области фактически первым откликнулся на мысль, содержащуюся во втором обращении президента по поводу пандемии. А ведь Владимир Путин, объявляя вынужденные эпидемиологические каникулы в стране до конца апреля, ясно дал понять, что на местах руководители могут самостоятельно сокращать период всеобщей самоизоляции, если позволит обстановка.

Самое примечательное, что, давая отмашку на ограниченную работу промтоварных магазинов и даже фитнесов при условии отсутствия групповых занятий, саянский мэр Олег Боровский подчеркнул, что открывает предприятия малого бизнеса «под свою ответственность». И это условие дорогого стоит. Поскольку именно персональной ответственности за свои решения зачастую не хватает нашим начальникам разных рангов. Классическая номенклатура ещё с советских времён практикует обычно коллективную безответственность.

А ведь всегда проще что-то запретить и «спать спокойно», чем брать на себя элементарную ответственность. Понятно, что мэр маленького провинциального городка явно опасается краха местного, видимо, не слишком масштабного бизнеса, который, однако, остаётся одним из главных источников пополнения местного бюджета. Но и постановление прокуратуры, поспешившей дезавуировать решение городского головы, может быть объяснено соображениями из серии «как бы чего не вышло». Признаемся, у нас нет свежих данных о состоянии инфицирования населения в Саянске, но вряд ли мэр просто так положил бы голову на плаху. И возможно, ему дали понять, что высунулся он не по рангу. Решать губернатору, полпреду, а не ему, начальнику районного масштаба.

Сергей Собянин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но тем не менее некий прецедент он создал. Ведь пандемия когда-нибудь закончится, а об экономических последствиях вынужденного всеобщего простоя некоторые специалисты говорят с интонациями авторов антиутопий о гибели цивилизаций. При том что не меньший резонанс вызвало заявление столичного мэра о том, что от прямой финансовой помощи населению «бюджеты треснут». Понятно, что Сергею Собянину тут же не только припомнили десятки миллиардов, потраченных на выкладывание уличных километров плиткой, которую время от времени приходится перекладывать, но и тот факт, что главным источником немалого столичного бюджета являются поступления от НДФЛ. А насколько глубоким останется этот источник после вынужденной производственной паузы, никто предсказать не берётся.

Финансовая поддержка бизнеса и населения, по мнению многих аналитиков, залог сохранения главного локомотива экономики — спроса. Так что по мере прохождения пандемией своего пика в России всё острее будет вопрос восстановления экономических связей и самого хозяйственного потенциала.

Вот мэр Саянска, исходя из имеющейся у него информации, рискнул вернуть свой городок к жизни. Интересно, последуют ли его примеру другие мэры и главы муниципальных образований по мере отступления коронавируса на подведомственных им территориях? Или тот факт, что ему сразу дали по рукам, послужит уроком и его не менее дерзким коллегам?