Мария Захарова назвала представителей НАТО «натистами»

«Натистами» назвала представителей блока НАТО официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такое именование она объяснила тем, что более приличных вариантов после волны фейковых новостей представители блока не заслуживают. Своими взглядами Захарова поделилась в личном Telegram-канале.

Много чести называть их «натовцы». Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины, — написала Захарова.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Также публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились в The New York Times, The Washington Post и Reuters. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.