С экс-мэром столицы Юрием Лужковым простилась его Москва. И хоть он сам рассказывал, что заранее прикупил себе участок на кладбище, похоронили его с большим почётом на Новодевичьем. Но интересно, что его могила отныне и навсегда расположилась возле памятника человеку, с которым бывшего московского градоначальника связывали откровенно парадоксальные отношения. Рядом с Евгением Примаковым.

Да, их отношения переживали и взлёты, и союзы, и серьёзные разлады. Притом, что они оба были выходцами из одной эпохи и принадлежали ещё к советской номенклатуре. И то политическое приданое они удачно конвертировали в своё постсоветское настоящее. Не многие понимали, что именно Лужков открыл Примакову путь к его несколько неожиданному для многих премьерству. Недавно Валентин Юмашев вспоминал, что два провала Черномырдина при голосовании в Госдуме положили конец усилиям Ельцина вернуть его в правительство и открыть ему путь в президенты. И, как выяснилось, тогда против Черномырдина работал альянс коммунистов и Юрия Михайловича, который готовил стартовую премьерскую позицию для себя любимого.

Ельцин, по утверждению его зятя, очень тяжело пережил такой мэрский вольт-фас. Более того, многие уговаривали его всё-таки дать «зелёный свет» Лужкову. Но прошёл вариант с другим постсоветским тяжеловесом — Примаковым, которого через несколько месяцев буквально провозгласили спасителем Отечества.

Евгений Биятов/РИА Новости

Вот только Семья, как стало принято называть ельцинский клан, Примакова в президентах видеть не хотела от слова «совсем». И возник вариант с молодым и энергичным кандидатом Владимиром Путиным. Однако соперником его на грядущих выборах по-прежнему видели Евгения Максимовича. Даже скорее тандем Примаков-Лужков. Для многих аналитиков эта пара была неотделима. Тем более, что оба объединились в новой партии «Отечество — Вся Россия», выдержали пропагандистское давление, инспирированное Борисом Березовским.

Однако дальнейшие пути двух политических тяжеловесов неожиданно разошлись. Мудрый и осторожный Примаков решил, что не стоит ему лезть на рожон, и на выборах не выдвинулся. Что стало сильнейшим потрясением для Юрия Лужкова, который понял, что отныне пик и его карьеры пройден, и его уход в политическое небытие — просто вопрос времени. Евгений Примаков же доживал, окружённый ореолом мудрейшего старейшины политического цеха России. И масштабы недавно воздвигнутого ему памятника впечатляют.

Мне рассказали о весьма поучительной развязке их союза. Евгений Максимович-де написал письмо мэру с жалобой на то, что в концерне «Совершенно секретно» лужковского любимца Артёма Боровика ему якобы обещали выплатить за издание мемуаров большой гонорар. Чуть ли не в полмиллиона долларов. Но обещание не сдержали. Утверждали (не берусь судить, насколько это правда), что Лужков в раздражении бросил: «Не заслужил!». Почему не заслужил, мы можем только гадать. Вероятно, Примаков нарушил некие обязательства, включая и согласие на баллотировку на президентских выборах. Наверное, подробности этой истории уже канули в историю.

И по иронии судьбы в конце оба тяжеловеса оказались вместе...