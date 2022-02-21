Литовкин назвал ВСУ «обкуренными» после попадания в погранпост России

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) — «или пьяные, обкуренные, или просто бездарные», заявил NEWS.ru военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя сообщения СМИ, со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ, об уничтожении украинским снарядом пункта погрануправления ФСБ РФ. Спикер призвал «отвечать на провокацию по всем направлениями — дипломатическим, информационным и военным, если потребуется».

Это не первый случай, когда снаряды с украинской стороны залетают на территорию России. А с другой стороны, это свидетельствует об уровне подготовки украинских артиллеристов — несмотря на то, что их тренируют американцы, англичане, поставляют им соответствующую боевую технику, чтобы они стреляли точно и попадали туда, куда они должны попадать — ничего такого не происходит. Или они пьяные, обкуренные, или просто бездарные. Поэтому мне как-то представляется судьба украинских вооруженных сил при столкновении с серьёзным противником печальной, — заявил Литовкин.

Выпущенный с Украины снаряд попал в пункт пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, здание полностью разрушено, пострадавших нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Погранпункт находился в 150 метрах от границы. Ранее в районе донецкого аэропорта прогремел взрыв. Минувшей ночью в МГБ ДНР сообщили о попытке прорыва украинской группы диверсантов на юге республики в сторону границы России. В ведомстве призвали сограждан к бдительности.

Ранее сегодня в республиках Донбасса заявили о маcсированном обстреле населённых пунктов со стороны позиций украинcкой армии. Сообщалось о применении миномётов, гранaтомётов и танковых орудий.

19 февраля в Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после взрыва в земле осталась крупная воронка.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.