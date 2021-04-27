Лавров сказал, когда огласит список недружественных стран

https://static.news.ru/photo/948a696a-2132-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у российских властей есть определённый список поручений и критериев для определения недружественных РФ стран.

В интервью РИА Новости министр отметил, что скоро будет оглашён полный список этих государств.

Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго, — сказал дипломат.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности тот назвал его «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Позднее, 15 апреля, Байден ввёл новые санкции против России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Белого дома Джен Псаки считает, что Путин не обиделся на обзывательства Байдена.