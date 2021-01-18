Лавров: Россия не будет «выгонять» из Сирии американских военных

https://static.news.ru/photo/652e4bee-5982-11eb-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Россия не станет «выгонять» американских военных из Сирии или вступать с ними в вооружённое противостояние. При этом российская сторона ведёт с Вашингтоном диалог, целью которого является установление в регионе определённых правил. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

У нас есть контакты с Соединёнными Штатами по линии военных — не потому, что мы признаем легитимность их присутствия там, но просто потому, что они должны действовать в определённых рамках. Мы не можем их оттуда выгонять, мы не будем с ними вступать в боестолкновения, разумеется. Но раз уж они там, то мы с ними имеем диалог по так называемому деконфликтингу, в ходе которого добиваемся соблюдения определённых правил, — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что российская сторона жёстко настаивает на недопустимости применения силы против объектов, которые относятся к сирийскому государству.

Ранее глава российского МИД также отрицательно оценивал действия США и их союзников на Ближнем Востоке. Так, в ходе переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Лавров отметил, что Вашингтон активно вмешивается во внутренние дела ближневосточных суверенных государств, и это приведёт, по его словам, к «очень тяжёлым последствиям для стран региона и для народов».

Как сообщал NEWS.ru, зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании Совбеза ООН в начале января заявил, что Москва должна надавить на Дамаск, чтобы Сирия призналась в применении химического оружия.