Лавров рассказал о мотивах ЕС при принятии антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/7c7b624a-72d8-11eb-b79d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основным мотивом введения санкций Евросоюза в отношении Москвы является желание отдельных европейских государств самоутвердиться. Такое мнение высказал глава МИД России Сергей Лавров.

Всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, — заявил министр в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что Запад также пытается ослабить все близлежащие к России государства. Они привёл в пример Белоруссию, Центральную Азию и Закавказье.

После успешной миссии президента Российской Федерации Владимира Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так — без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе, — заявил Лавров.

Ранее депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли заявила, что заключение оппозиционера Алексея Навального является недостаточной причиной для введения новых антироссийских санкций. По её мнению, реакция властей Евросоюза на ситуацию с Навальным была связана с геополитическими амбициями, а не заботой о правах человека.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Брюссель от введения новых санкций в отношении России из-за приговора в отношении оппозиционера Алексея Навального. Она подчеркнула, что в случае принятия ограничительных мер на них последует «соразмерный ответ».