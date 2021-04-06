Лавров рассказал о «месте» для ЕС в Большом евразийском партнёрстве

https://static.news.ru/photo/c0d96932-975e-11eb-af28-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участие в Большом евразийском партнёрстве открыто для Евросоюза, если в Брюсселе проявят такую заинтересованность.

Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства. Участие в нём открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза, — отметил министр в беседе с пакистанским изданием News International.

Лавров считает, что постепенное осуществление данной инициативы повысит конкурентоспособность всех участников, а также станет заделом при построении пространства мира и стабильности на континенте.

Он добавил, что взаимодействие с пакистанскими, индийскими и другими партнёрами в Евразии интересует Москву из-за наличия общих интересов: обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, это зафиксировано в двусторонних документах, которые были одобрены на высшем уровне. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Как отметил глава ведомства, все сообщения о возможности создания военного союза России и Китая являются спекуляциями.