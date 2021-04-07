Лавров предложил ввести общие правила сертификации вакцинации в ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/2798a506-9841-11eb-8a17-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общие правила сертификации вакцинации необходимы в рамках ЕАЭС, они не должны ограничивать свободу передвижения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Нам необходимо в рамках Евразийского экономического союза <...> вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение, и эти паспорта вакцинные <...> должны содержать в себе только одну цель — показывать состояние здоровья обладателя этого документа, — цитирует его ТАСС.

Глава МИД добавил, что в настоящее время санитарные власти сообщества занимаются данным вопросом. Позднее к этой работе подключатся транспортные власти ЕАЭС, поскольку речь главным образом идёт именно о перемещении по территории объединения.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минцифры РФ рассказали, что в электронный сертификат вакцинированного будут вноситься данные о загранпаспорте гражданина. В ведомстве пояснили, что эта информация будет включена в сертификат в формате QR-кода, если она указана в личном кабинете пользователя портала госуслуг.