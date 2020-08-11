Лавров намекнул на причастность США к высылке дипломатов РФ из Словакии

https://static.news.ru/photo/ddcdc2a8-dbc1-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высылку из Словакии российских дипломатов, которых власти страны обвинили в шпионаже.

По его мнению, дело здесь не в самой Словакии. Он рассказал, что неожиданно официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус поприветствовала решение словацких властей. Лавров отметил, что пока не слышал, чтобы кто-то из иностранных представителей прокомментировал эту ситуацию в таком ключе.

Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношении трёх российских дипломатов, — сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Как писал NEWS.ru, Ортагус заявила, что Вашингтон приветствует высылку российских дипломатов из Словакии. По её словам, так в Братиславе защищаются от угроз, которые представляют «иностранные злоумышленники».

О высылке 10 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного словацкого чиновника. Также сюжет об этом показал словацкий телеканал Markiza. По его данным, речь идёт о троих людях, которых обвиняют в связи с российскими спецслужбами.