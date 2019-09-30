https://static.news.ru/photo/5337a8be-e385-11e9-88df-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с американским послом в России Джоном Хантсманом, который завершает свою работу в Москве.

В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

6 августа Хантсман подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался покинуть пост до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.

Как ранее писал News.ru, Хантсман выразил беспокойство из-за отсутствия доказательств по делу Пола Уилана о шпионаже.