Лавров: ФРГ отвечает несуразные вещи на запросы по отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/5ecd0c36-fe79-11ea-87ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ на запросы Москвы информации по отравлению политика Алексея Навального представители Германии говорят «несуразные вещи».

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Дипломат отметил, что считает поведение Германии «несолидным» для любого государства, особенно такого крупного и уважаемого, передаёт РИА Новости.

Мы слышим публичные комментарии, в том числе официальных представителей Германии, которые заявляют достаточно несуразные вещи, например тезис о том, что всё, что произошло с Навальным, произошло на территории России, поэтому ничем мы вам помогать не будем, разбирайтесь сами, но мы от вас требуем признать, что вы виноваты, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ходе брифинга ответил на вопросы об отравлении российского политика Алексея Навального. Он не стал называть место, в котором в настоящий момент находится оппозиционер. По его словам, немецкий кабмин желает политику дальнейшего выздоровления. Также он отметил, что Берлин по-прежнему просит Москву прояснить обстоятельства отравления, произошедшего на территории РФ.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite.