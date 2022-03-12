«Ксенофобия границ не ведает»: Захарова раскритиковала соцсети США

Социальные сети Соединённых Штатов ответственны за стимулирование национализма на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее вице-президент компании Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram даст возможность жителям Украины высказать гнев в адрес российских войск.

Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. Результат такой политики мы все сегодня наблюдаем. Пора бы сделать выводы и использовать все ресурсы, в первую очередь информационные, чтобы пресечь разжигание ненависти. Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее компания Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении россиян в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что доступ к соцсети Instagram будет закрыт в ночь на 14 марта. Надзорный орган предоставил несколько дней россиянам — пользователям соцсети для переноса своих фотографий и видеоматериалов из Instagram в другие соцсети, а также для того, чтобы они успели уведомить подписчиков.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.