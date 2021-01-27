Кремль отказался от диалога с протестующими на улицах «молодчиками»

https://static.news.ru/photo/23d3cd3c-608e-11eb-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти готовы к диалогу с недовольными гражданами. Однако с «молодчиками», совершающими противоправные деяния в ходе несанкционированных уличных протестов, никакого разговора быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю не о чем вести дискуссии с теми, кто принимает участие в погромах и в нападениях на представителей органов правопорядка.

С другими же недовольными гражданами «диалог есть, он будет продолжаться», подчеркнул представитель Кремля.

Так или иначе этот диалог осуществляется, именно к этим людям адресованы предупреждения о том, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях, этих людей просят воздержаться от этого, с ними весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка, — цитирует Пескова ТАСС.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что в комитете Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заподозрили в организации уличных протестов государственные структуры и спецслужбы стран НАТО. Сенаторы полагают, что в США и Евросоюзе делают ставку на ослабление государства изнутри, так как понимают, что прямое военное столкновение было бы самоубийственным.