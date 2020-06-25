Кремль сообщил о планах Путина вновь обратиться к гражданам

https://static.news.ru/photo/27ee944c-b701-11ea-b157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое обращение президента России Владимира Путина может состояться 29 июня 2020 года. Об этом сообщили в Кремле.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о планах президента.

По данным РБК, Путин может рассказать о значимости вынесенных на голосование поправок и дать им свою интерпретацию. Отмечается, что это важный формат коммуникации с гражданами. Также Путин намерен призвать к голосованию тех, кто ещё не делал этого.

Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России, — заявлял ранее президент.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Как информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля.