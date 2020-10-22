Кремль прокомментировал ситуацию с продлением договора СНВ-3

https://static.news.ru/photo/6c780688-14a4-11eb-ba26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль сообщил о надежде продлить Договор по стратегическим наступательным вооружениям ещё на год. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они всё-таки достигнут договорённости о том, что договор будет продлён на один год, — заявил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Официальный представитель Кремля отметил, что в течение этого года сторонам предстоят сложные по содержанию и «очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия» между двумя странами переговорам.

Путь этих переговоров нам предстоит пройти, если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договорённость о продлении. Сейчас эта надежда появилась, пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что это отнюдь не надежда, что договор «будет жить и дальше».

Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность, — озвучил Песков позицию Кремля.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Действие договора может быть продлено до 2026 года по обоюдному согласию сторон. Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инициатива президента России Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов РФ и США «обречена на провал». Об этом заявили в Белом доме.