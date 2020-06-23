Кремль не комментирует письмо Левченко к Путину

https://static.news.ru/photo/7b231b4c-b53a-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о письме бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко к российскому лидеру Владимиру Путину.

Никогда мы переписку президента не комментируем, поэтому я это все оставлю без комментария, — заявил Песков.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев рассказал журналистам, что политик направил Путину письмо, в котором он просит его разрешить участие в выборах Иркутской области.

Левченко покинул пост главы Приангарья 12 декабря 2019 года по собственному желанию. В июне он заявил, что хочет участвовать в новых выборах главы региона, которые были назначены на 13 сентября. Постановление об их проведении приняло Законодательное собрание Иркутской области. Выборы являются досрочными. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин пояснил, что кандидат обязан предоставить в свою поддержку 252 подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.

Бывший губернатор Иркутской области оценивает свои шансы на участие в выборах них в соотношении 40 на 60, где 40 — возможность, что его не допустят к выборам.