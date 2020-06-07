Намеченное на 1 июля общероссийское голосование по изменениям в Конституцию России радикализовало позицию КПРФ — второй по значению политической партии страны. Коммунисты оказались перед нелёгким выбором — поддержать линию Кремля на одобрение поправок, и, тем самым, подтвердить свою лояльность, но утратить доверие части сторонников, или высказаться против, но вступить в противоречие со властью.

Напомним, что при первом голосовании в Государственной думе в январе КПРФ поддержала правительственный законопроект, однако затем скорректировала свою точку зрения, и во втором и третьем чтениях уже воздерживалась при голосовании.

По большому счёту, предложенные поправки для коммунистов не несут ровным счётом никаких угроз. Они прекрасно понимают, что для них ничего не меняется. Режим не ослабнет и не усилится от их принятия (а если усилится, то лишь чуть-чуть). Речь идёт о малопонятных обычному человеку, не владеющему инсайдерской информацией из Кремля, внутривластных раскладах и расчётах. Вся история с поправками в Конституцию — по большому счёту, про бурю в стакане воды. Кремлю они нужны из-за проблемы перехода власти в 2024 году, чтобы либо дать Владимиру Путину возможность баллотироваться и дальше, либо держать общественность и элиты в подвешенном состоянии, заставляя их мучаться от незнания — будет нынешний президент продлять свои полномочия или нет? И, соответственно, парализовать усилия возможных противников, не давать им возможности начинать свои игры и интриги.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В чём-то история с этим голосованием напоминает референдум в Польше в 1946 году, где антикоммунистическая оппозиция призывала голосовать против по вопросу сохранения Сената (коммунисты и их союзники предлагали его ликвидировать). Этот вопрос был второстепенным на референдуме, но оппозиция избрала его для пробы сил и проверки своего влияния на граждан. Однако у неё ничего не вышло — объявленные результаты были всё равно сфабрикованы.

Однако вожди КПРФ понимают, что если они включатся в кампанию по одобрению поправок, то это им ничего не даст — остальные парламентские партии тоже «за». А их потенциальные избиратели жизнью своей недовольны, и пандемия проблемы людей усугубила. Поэтому на подобном фоне лоялистское по отношению к Кремлю поведение, скорее, контрпродуктивно для коммунистов, особенно с учётом предстоящей в следующем году парламентской кампании и местных кампаний в этом году, приуроченных ко всероссийскому дню голосования в сентябре.

Однако административные рычаги у власти сильны, и коммунисты прекрасно об этом знают. Поэтому от лобового столкновения они постарались уйти. Для этого представители фракции отвергли идею бойкота, который мог разозлить Кремль куда сильнее, и остановились на варианте с голосованием «против». На самом деле, для соблюдения политеса и изображения демократических процедур и состязательности администрации президента даже выгодно иметь вполне себе подконтрольного оппонента, который будет призывать к отдаче голоса против, но не выступит за бойкот.

В целом позиция КПРФ в настоящих условиях мало способна повлиять на окончательные результаты. Партия не имеет механизмов эффективного влияния на электорат, непопулярна и дискредитирована давним сотрудничеством с властью, а также многолетними провалами и своим несменяемым руководством в лице Геннадия Зюганова. Грубо говоря, её позиция в данном вопросе важна только для неё самой и её сторонников.

Однако вопрос поправок в Конституцию выявил накопившиеся к данному моменту проблемы и противоречия внутри КПРФ. Кремль позволяет ей «проникать» во власть — в небольших количествах и на определённых условиях. За ней резервируется некоторое число депутатских мандатов на разных уровнях, и даже даются губернаторские посты во второстепенных регионах (в Приморье в 2018 году представителям партии избраться не позволили, а в Иркутске в конце 2019-го заставили уйти действующего главу — Сергея Левченко). Однако губернаторами коммунистам дозволяется работать только при следовании общему курсу.

Соответственно, нынешние главы регионов от КПРФ — в Орле и Хакасии, оказываются перед дилеммой — следовать либо партийным установкам, либо кремлёвским инструкциям, ибо именно губернаторы обеспечивают в конечном итоге голосование и его результаты. Допустить разнобой во административной вертикали Кремль не может, поэтому оба главы — Андрей Клычков и Валентин Коновалов должны будут играть по кремлёвским правилам либо уходить.

И эта неизбежная необходимость выбора лишний раз подчёркивает всю условность «оппозиционности» КПРФ в нынешних условиях. Голосование лишний раз привлекает к партии внимание — зачем избирать губернаторов-коммунистов, если они всё равно сделают так, как велят в Кремле? Кстати, по совпадению, именно в эти выходные из фракции была исключена Елена Шувалова, депутат Мосгордумы, за то, что она посмела проголосовать против бюджета, предложенного мэрией. Казалось бы, зачем КПРФ поддерживать предложения Собянина? Однако в партии считают иначе.

Геннадий Зюганов Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, для Геннадия Зюганова такие вопросы встают не в первый раз, а тянутся ещё с 1996 года, когда КПРФ согласилась с итогами президентских выборов, проведённых явно жульнически. И всякий раз лидер коммунистов находит способ минимизировать имиджевые потери. Поэтому не стоит думать, что данный кризис — а он налицо, так как именно давление партийного низового актива привело к тому, что КПРФ решила призвать голосовать против — выльется в что-то серьёзное.

Однако в предыдущие годы позиции Зюганова были сильны, контрольный пакет акций в ЗАО «КПРФ» всегда оставался за ним. Сегодня же 76-летний Геннадий Андреевич выглядит всё более сомнительным активом для собственной партии с учётом тех же предстоящих выборов. Неужели в 2021-м он опять поведёт КПРФ на выборы, равно как 75-летний Жириновский — ЛДПР, а чуть более молодые Миронов и Явлинский — свои фракции, соответственно?

Об этой проблеме также нельзя забывать. И тема борьбы за лидерство в КПРФ может быть закамуфлирована, в том числе, в вопрос отношения к голосованию по поправкам в Конституцию и в вопрос «за или против» радикализации её позиции. Кто-то будет играть на обострение конфликта с властью, кто-то, напротив, бегать в администрацию президента (АП) и рассказывать там, что он выступает за компромисс, и просить поддержать именно его.