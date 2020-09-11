Козак оценил итоги встречи советников «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/a8c9cb54-f45f-11ea-94b2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе состоялся в Берлине, однако не по всем пунктам достигнуты согласованные решения. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта. Не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений, — цитирует РИА Новости Козака.

По его словам, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников.

Кроме того, он отметил, что вопрос проведения саммита «нормандской четверки» в Берлине и ситуация вокруг политика Алексея Навального не обсуждались.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры политсоветников «нормандской четвёрки» в этот раз принесут ощутимый результат.

Военный конфликт на востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над этими территориями.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Последнее заседание «нормандской четвёрки» прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Между раундами переговоров на высшем уровне встречаются политики иного уровня — советники или министры, писал NEWS.ru.