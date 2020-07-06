Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

https://static.news.ru/photo/c53a8216-bfc0-11ea-bd33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью. По результатам голосований эти территории смогут войти в состав России.

Мы выступаем за немедленное признание Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской республики (ПМР) и по результатам референдумов включение их в состав России, — говорится в документе.

Политическая сила предлагает построить полноценное Союзное Государство РФ и Белоруссии, в котором будет общий бюджет, а также единая валюта. Партия также не исключает, что Южная Осетия и Абхазия могут присоединиться на правах российских субъектов.

«За правду» в своей программе уделяет большое внимание пенсионной реформе. Члены этой партии считают, что работающий пенсионер имеет право на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими. Они предлагают установить пенсионный возраст с 60 лет. А сам Пенсионный фонд хотят ликвидировать.

Кроме того, в программе указано, что необходимо отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, в РФ появились сразу несколько политических организаций перед выборами в региональные органы власти. Голосование запланировано на 13 сентября 2020 года. Некоторые, например партия писателя Захара Прилепина «За правду», собираются идти ещё и в Госдуму в 2021-м. Движение продвигает левые консервативные идеи.

«Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева придерживаются классического праволиберального пути. Пришли в себя и «старожилы» — активизировалась «Партия Роста» бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.