Косачев: разрыв контактов между двумя Кореями может привести к проблемам

https://static.news.ru/photo/9dee922c-aa46-11ea-a8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева очень тревожит отказ Пхеньяна от диалога с Сеулом. По мнению дипломата, этот шаг может усугубить проблемы Корейского полуострова.

Комментируя сообщение о том, что КНДР решила прервать все контакты с Южной Кореей, он назвал эту новость очень тревожной.

Чем бы ни объясняли в Пхеньяне такое решение, отказ от контактов с Сеулом способен в лучшем случае законсервировать существующие проблемы в отношениях, а в худшем — их усугубить, — сказал Косачев «Интерфаксу».

Сенатор считает, что решить проблему в регионе можно только с помощью компромиссов и диалога, но не давлением и санкциями. При этом, подчеркнул Косачев, это относится не только к государствам Корейского полуострова, но и странам формата «шестёрки».



По мнению сенатора, устойчивое и справедливое решение проблем Корейского полуострова может быть найдено только посредством диалога и компромиссов, а никак не давления и санкций.



Пхеньян 9 июня объявил о том, что в этот день КНДР прекратит все контакты с Сеулом по всем каналам связи. Северокорейское руководство пояснило, что смысла в переговорах с Южной Кореей нет, а дальше будут приняты другие ограничивающие общение решения.

Как писал NEWS.ru, ранее северокорейские власти объявили, что началась блокировка линий связи с Южной Кореей.