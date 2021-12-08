Косачев оценил слова Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о том, что президент России Владимир Путин пытается восстановить СССР. Её слова сенатор назвал нелепыми домыслами, умышленно вбрасываемыми в публичное пространство, сообщает РИА Новости

В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и всё более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию, — сказал Косачев.

По его мнению, подобными заявлениями американские политики хотят заставить своих соперников оправдываться, «доказывая свою невиновность непричастность».

Сенатор добавил, что Москве не следует обращать внимание на подобные заявления, поскольку они делаются «даже не вторыми, а третьими лицами».

Ранее Нуланд заявила, что Путин пытается восстановить Советский Союз, чтобы войти в историю. При этом она задалась вопросом, удовлетворится ли российский лидер этим или же пойдёт дальше. Она также предостерегла Россию от вторжения на Украину, отметив, что война будет кровопролитной для обеих сторон.