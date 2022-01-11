Косачев оценил готовность США к войне ради расширения НАТО

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что США настроены расширить НАТО, но воевать за это не готовы. В Вашингтоне хотят создать однополярный мир и не откажутся от данной идеи ни при каких обстоятельствах, отметил он в беседе с «Парламентской газетой».

Но, преследуя её, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками, — считает сенатор.

По его словам, это красные линии, переступать которые в Вашингтоне не хотят.

Они не станут воевать за Украину, как в своё время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году, — подчеркнул Косачев.

Сенатор добавил, что Россия совершенно точно не стремится к войне.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне готовы обсуждать со Швецией и Финляндией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Единственным условием является то, чтобы страны выразили такое стремление, отметила она. По её словам, приём в члены Альянса пройдёт для этих стран в соответствии с «высокими стандартами» НАТО.