https://static.news.ru/photo/265b718c-50d0-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости ЕС научиться говорить на языке силы. По мнению российского политика, проблема Европы состоит в ином.

Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности, — написал Косачев в Faceвook.

Сенатор пояснил, что пока ЕС продолжает прислушиваться к мнению Вашингтона, который не стесняется применять санкции против партнёров, его сила будет направлена на интересы США, а не на благо самой Европы.

Косачев согласился с Боррелем, что в ряде случаев ЕС следовало бы проявить силу и решительность. Например, когда европейские страны выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году на Украине, но затем допустили свержение действующей власти и развязывание гражданской войны.

Там бы как раз жёсткость пригодилась, и это спасло бы 13 000 жизней на Украине, — пояснил сенатор.