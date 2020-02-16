Сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости ЕС научиться говорить на языке силы. По мнению российского политика, проблема Европы состоит в ином.
Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности, — написал Косачев в Faceвook.
Сенатор пояснил, что пока ЕС продолжает прислушиваться к мнению Вашингтона, который не стесняется применять санкции против партнёров, его сила будет направлена на интересы США, а не на благо самой Европы.
Косачев согласился с Боррелем, что в ряде случаев ЕС следовало бы проявить силу и решительность. Например, когда европейские страны выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году на Украине, но затем допустили свержение действующей власти и развязывание гражданской войны.
Там бы как раз жёсткость пригодилась, и это спасло бы 13 000 жизней на Украине, — пояснил сенатор.
Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров
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