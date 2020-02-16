https://static.news.ru/photo/729ab530-50bc-11ea-8d95-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Ишингер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В Германии официально завершила работу Мюнхенская конференция по безопасности. В форуме, который проходил с 14 по 16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, а также глав и членов правительств.

Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Я рад, что нам удалось устроить настоящие дебаты: кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Именно этого мы и хотели, — сказал на закрытии конференции её председатель Вольфганг Ишингер, его слова приводит РИА Новости.

Мюнхенская конференция, основанная в 1963 году как форум стран-членов НАТО, является международной дискуссионной площадкой, которая ежегодно собирает политических лидеров, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран мира. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, однако мероприятие считается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений вопросов глобального мироустройства.

Тем не менее, параллельно с конференцией в Мюнхене проходили демонстрации протеста. В них участвовали несколько тысяч человек. Как писал NEWS.ru, не обошлось и без проявлений радикализма. Один из митингующих облил себя бензином и пошёл к толпе. Однако полицейские смогли предотвратить поджог.